نزلت الدفعة الجديدة أخيرًا “HERE” رابط منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق
رابط منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث العديد من المواطنين العراقيين حاليًا عن تفاصيل كشف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023، وذلك في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بدء إعلان أسماء المستفيدين المتبقين من هذه الوجبة.
رابط منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يمكن للمستفيدين والمهتمين بالمساعدات الاجتماعية في العراق الآن الاطلاع على عناوين المساعدات الاجتماعية إلكترونيًا من خلال منصة مظلتي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
الخطوات اللازمة لذلك هي:
- انقر على رابط منصة مظلتي.
- حدد رمز الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية.
- اختر “أسماء الرعاية الاجتماعية”.
- حدد رقم الوجبة والدفعة التي ترغب في الاطلاع عليها.
- ستظهر قائمة المستفيدين بصيغة ملف
- يمكنك تنزيل الأسماء والبحث عن اسمك بسهولة.
شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على إعداد قوائم تضم أسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية حيث تقدم أكثر من 300 ألف مواطن للحصول على هذه الوجبة، حيث تم فرز جميع الطلبات والتحقق من استيفاء المتقدمين لشروط الحصول على هذه المساعدات والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
- يشترط أن لا يتجاوز عمر المستلم 60 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء، ويجب أن يكون على الأقل 18 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء.
- يشترط أن لا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في أي من برامج الضمان الاجتماعي.
- يتم دفع المساعدات للأرامل، المطلقات، والأيتام شريطة تقديم المستندات الضرورية.
- يشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4.
- يطلب تقديم مستندات من الجهات الرسمية تثبت وجود إعاقة أو أمراض مزمنة.