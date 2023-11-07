بعد تبكير تاريخ الإيداع “كم يوم باقي على صرف حساب المواطن” + صرف دعم إضافي جديد بأمر ملكي

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن “كم يوم باقي على صرف حساب المواطن؟” حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف راتب حساب المواطن يوم 10 نوفمبر 2023 والذي يوافق يوم الجمعة هي عطلة رسمية بجميع المصالح الحكومية بالمملكة العربية السعودية ، وعليه فإنه سيتم صرف راتب حساب المواطن يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 حيث يتبقى يومين فقط عل صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2023 وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من التفاصيل حول كم يوم باقي على صرف حساب المواطن.

كم يوم باقي على صرف حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتبقى يومين فقط على موعد صرف رواتب حساب المواطن لشهر نوفمبر 2023 ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف رواتب حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي ما يوافق يوم عطلة رسمية فيتم تقديم يوم لصرف راتب حساب المواطن ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن قيمة راتب حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول على موقع حساب المواطن من هنا. ثم يجب تسجيل الدخول. ثم قم باختيار “دراسة الأهلية” من القائمة الرئيسية. ثم قم بالضغط على “انظر حالة الدفع” بعدها يتم ظهور قيمة راتب حساب المواطن لشهر نوفمبر 2023.

ما هي شروط الحصول على راتب حساب المواطن؟

بعد معرفة كم يوم باقي على صرف حساب المواطن يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على راتب حساب المواطن والتي نوضحها في السطور التالية :