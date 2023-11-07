تردد قناة القاهرة الإخبارية بعد التعديل2023 وطريقة استقباله في خطوات سهلة

زادت عمليات البحث بشكل مكثف عن تردد قناة القاهرة الإخبارية، في الساعات القليلة الماضية، إضافة إلى أن القناة لها دور كبير في نقل جميع الأحداث التي تدور في غزة لحظة بلحظة، كما أن بها مجموعة هائلة ومميزة من المراسلين المتواجدين في قلب الحدث لنقل وإذاعة كل ما هو جديد عبر شاشات التلفاز، وفي مقال اليوم نكشف لكم التردد الخاص بالقناة من أجل أن يتعرف الجميع عليه بكل سهولة.

معرفة تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

يمكن القيام بضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على الأقمار الصناعية، وفقًا للبيانات التي جاءت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

بينما تردد القناة فهو 11747.

في حين أن معدل الترميز فهو 24500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون 3/4.

استقطاب القناة فهو عمودي.

طريقة ضبط قناة القاهرة الإخبارية

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستقبال قناة القاهرة الإخبارية على الأقمار الصناعية وفقًا للأتي:-

الضغط مباشرة على جهاز الرسيفر.

ثم يتم الدخول إلى أيقونة الإعدادات.

بعد ذلك يتم القيام بكتابة التردد الخاص بالقناة على الفور.

وعليه يتم تحديد القمر الصناعي ومن ثم معامل تصحيح الخطأ.

ليتم بعد ذلك الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم استقبال القناة بكل سهولة دون أدنى مشاكل.

نبذة عن قناة القاهرة الإخبارية

تعتبر قناة القاهرة الإخبارية من أهم وأبرز القنوات التليفزيونية المختلفة التي بدورها تقدم كل ما هو جديد وحصري، إضافة إلى أن القناة تعمل على جذب ملايين المشاهدات حول العالم في مختلف الدول العربية والأجنبية، كما أن القناة تضم مجموعة مميزة من الإعلاميين والمراسليين المتميزين على مستوى العالم، إضافة إلى أن بها أكبر الإستديوهات المتميز حول العالم.