“بأمر رئاسي جديد” حقيقة صرف رواتب الموظفين بزيادة 1000 جنيه في شهر نوفمبر!! الكلام حقيقي ولا أيه؟

يبحث الكثير من الموظفين في جميع الهيئات والوزارات المختلفة عن حقيقة صرف رواتب الموظفين بزيادة 1000 جنية حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار حول حقيقة صرف رواتب الموظفين بزيادة 1000 جنيه وقد نفت وزارة المالية جميع الشائعات المتداولة وبينت الوزارة أن آخر زيادة أعلن عنها رئيس الجمهورية عن زيادة رواتب الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور في سبتمبر الماضي وتم صرف الزيادة الاستثنائية مع راتب شهر وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة صرف رواتب الموظفين بزيادة 1000 جنيه.

حقيقة صرف رواتب الموظفين بزيادة 1000 جنيه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف راتب شهر نوفمبر للموظفين بجميع الهيئات والوزارات المختلفة بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4000 جنيهًا ، وجاءت الزيادة الجديدة في ضوء حرص الحكومة المصرية على مساندة ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الاخيرة ويبدأ صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم 23 نوفمبر 2023.

موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة المالية أنه يبدأ صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع جميع الهيئات والمديريات المختلفة على مستوى الجمهورية في تنسيق عملية صرف رواتب شهر نوفمبر بكل سهولة ، كما يمكن صرف رواتب شهر نوفمبر 2023 من مكاتب البريد المصري أو البنوك التجارية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بكافة الشوارع.