تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر وخطة تخفيف الأحمال

تنتاب القلق من موعد انقطاع الكهرباء في مصر عددًا كبيرًا من المواطنين، وذلك نظرًا لتقليل وزارة الكهرباء عدد ساعات الانقطاع إلى ساعة واحدة فقط. يشير سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذا الانقطاع هو أمر مؤقت وسيتم التغلب عليه بسرعة. يشير إلى أن الانقطاع يعود إلى انخفاض درجات الحرارة واضطراب في إمدادات الغاز.

ما هي أسباب انقطاع الكهرباء؟

أما بالنسبة لأسباب هذا الانقطاع، فترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الغاز في مصر، بالإضافة إلى اضطراب في توريد كميات الغاز من الخارج. كما تأثرت إمدادات الكهرباء أيضًا بانخفاض معدلات توليد الطاقة من مصادر متجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جداول محددة تتعلق بانقطاع الكهرباء حيث يتم قطعها لمدة ساعتين في بعض المحافظات وقد يستمر الانقطاع إذا كان هناك عطل فني في المنطقة. تجري جهود مستمرة للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية للتغلب على هذه المشكلة وتحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء في جميع المحافظات.