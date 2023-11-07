هتصرف بدل المعاش أتنين ياعم!! “موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة شهر نوفمبر” .. بالزيادة الجديدة

مع اقتراب منتصف شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين المستحقين الحصول على معاش تكافل وكرامة عن موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة حيث يتم صرف رواتب تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب تكافل وكرامة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشات تكافل وكرامة للأسر المصرية من محدودي الدخل للمساندة في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية وخلال السطور القادمة نكشف عن موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة.

موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة حيث يتم إيداع معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 ويستطيع جميع المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم يجب اختيار معاش تكافل وكرامة.

ثم اضغط على “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”.

ثم قم بكتابة الرقم القومي واضغط على استعلام.

تظهر لك قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023؟

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

بعد معرفة موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين على أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 حيث يمكن صرفها من خلال مكاتب البريد المصري المتواجدة بكافة المحافظات المصرية ، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال ماكينات الصرف الآلي ATM.