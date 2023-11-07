كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة؟ .. بداية العد التنازلي “أعرف المعاد الجديد أمتى بعد تبكير التاريخ”

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة؟ حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتبقى فقط 7 أيام على صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر 2023 حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وخلال السطور التالية نكشف مزيد من التفاصيل حول كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة.

كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن سيتم صرف معاشات تكافل كرامة بعد أسبوع يوم الاربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر 2023 وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة المصرية بتوفير راتب تكافل وكرامة لجميع الأسر المصرية تحت خط الفقر لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الأيام الاخيرة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن يمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة ضمن قرارات رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي خلال زيارته لمحافظة بني سويف ، حيث تم زيادة زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% لجميع المستحقين ويمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 عبر الخطوات التالية: