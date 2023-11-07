كل جنية زيادة أنت أولى بيه “أسعار السجائر الجديدة” السيسي مصعبها على الناس كلها .. العلبة وصلت لـ 70 جنية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن أسعار السجائر الجديدة حيث تنتشر الكثير من الأخبار حول زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بقيمة 50 جنيهًا وقد ذكر هاني أمان رئيس الشركة المصرية للدخان أن أسعار السجائر الجديدة ستكون مفاجأة للجميع وسيتم تحديد شرائح أسعار السجائر مما يمهد لرفع سعر السجائر رسميًا وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول أسعار السجائر الجديدة.

أسعار السجائر الجديدة

تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة عن أسعار السجائر اليوم بعد خبر تصديق الرئيس السيسي على تطبيق الضرائب المضافة على أسعار السجائر لترتفع معدلات البحث من قبل المواطنين ، وفيما يلي سوف نستعرض قيمة الضرائب المقرر زيادتها على السجائر و اسعار السجاير اليوم وجاء سعر السجائر وفق الفئات المختلفة كالتالي :

الفئة الأولى الشعبى :31 جنية بدلا من 55 جنيه

الفئة إل إم :45جنية

الفئة العليا الثالثة :65 جنيه بدلا من 90 جنيه.

زيادة أسعار السجائر خلال الأيام القادمة

أعلنت الشركة المصرية للدخان عن زيادة سعر السجائر خلال الأيام القادمة وذلك بسبب زيادة القيمة المضافة حيث قرر مجلس النواب فى نهاية أكتوبر الماضى تطبيق ضريبة الجدول على السجائر ومنتجات التبغ ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الأعلى بعد تصديق الرئيس السيرة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر بالإضافة إلى أحكام الرقابة على الأسواق وعلق رئيس شعبة الدخان والسجائر قائلا :قطاع السجائر سيوفر للدولة نحو 88.6مليار دولار خلال العام الجاري والسجائر قطاع لا يشهد مقاطعة ابدا.