تردد قناة فوكس موفيز fox movies 2023 الجديد على نايل سات

تردد قناة فوكس موفيز تهم الكثير من الأفراد الراغبين في متابعة المحتوى المقدم من خلال القناة، حيث إنها أشهر القنوات العربية التي تقدم أحدث الأفلام الأجنبية الممتعة، ولذلك للوقت الحالي يزداد البحث عن تردد فوكس موفيز بعد الإعلان من خلال إدارة القناة عن تغير ترددها، والجدير بالذكر إمكانية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة في أي مكان بالوطن العربي للاستمتاع بالأفلام الأجنبية الشيقة التي تقدمها القناة عبر شاشتها.

تردد قناة فوكس موفيز

على الرغم من وجود بعض القنوات التي تقدم الأفلام الأجنبية المختلفة والمحتوى المنافس لقناة فوكس موفيز إلا أنها من القنوات الرائدة، لأنها استطاعت خلال وقت قليل من انطلاقها تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي توفر القناة محتواها طوال اليوم دون توقف، إلى جانب الفواصل الإعلانية القليلة التي تميزها بالإضافة إلى ذلك تختار القناة بدقة كبيرة المحتوى المقدم حتى يتناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة، ويكون تردد قناة فوكس موفيز الجديد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11678.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

قناة فوكس موفيز

بدأت قناة فوكس موفيز بالبث عام 2007 ميلاديًا من دولة أبو ظبي واستطاعت خلال وقت قليل أن تشتهر بين القنوات العربية لما تعرضه من أفلام أجنبية متنوعة ومختلفة تناسب جميع الفئات بمختلف الأعمار، حيث تقدم أفلام الأكشن، الخيال العلمي، الرعب وغيرها، كما تنفرد القناة بتقديم مجموعة من أجدد الأفلام من السينما مباشرة إلى جانب تنوع المحتوى وعدم تكرار الأفلام المعروضة مما يشعر المشاهد بالحماس المتجدد.