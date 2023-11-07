نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا pdf بالرقم الامتحاني فقط || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث فقط

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا، بفضل التقدم السريع في مجال التعليم، قررت وزارة التربية والتعليم في العراق أن تتحمل مسؤولية الكشف عن نتائج الثالث متوسط لعام 2023 في الدور الثالث بطريقة فريدة تعكس التفرد والابتكار، يأتي هذا الإعلان بعد نجاح الطلاب في اجتياز الاختبارات، وهو خطوة تضاف إلى جهود الوزارة المتواصلة لضمان تحقيق مصلحة الطلاب وتأمين نتائج دقيقة وشفافة تعكس جهدهم بوضوح.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث

سيتم الإعلان عن موعد نتائج الثالث متوسط لعام 2023 في الدور الثالث خلال الأيام القليلة القادمة. سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا، يجب أن نلاحظ أن عمليات تصحيح درجات الطلاب قد بدأت بالفعل. نسبة النجاح في نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا قد تجاوزت 85%.

هذه النسبة تعكس نجاح الدولة في تحقيق أهداف التعليم وتبشر بزيادة في معدلات النجاح هذا العام في العراق مقارنة بالأعوام السابقة، وزارة التربية والتعليم في العراق ستقدم تقديرات للنجاح لهذا العام تتضمن تقدير “امتياز” من 100 إلى 90 كحد أقصى، ثم “جيد جداً” من 90 إلى 80، ومن ثم “جيد” من 80 إلى 70، وأقل من 70 سيكون مقبولًا.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا

يُمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية: