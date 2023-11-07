متى تأسس نادي الاتحاد السعودي الذي يعد أحد أقدم أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية وأكثرها شعبية سواء على المستوى المحلي أو العربي، حيث استطاع هذا النادي أن يحقق بطولات كثيرة على مختلف المستويات، مما أكسبه قاعدة جماهيرية عريضة بين عشاق كرة القدم، ولذلك سيتم تسليط الضوء على تاريخ تأسيس نادي اتحاد جدة وسبب تسميته بهذا الاسم.

متى تأسس نادي الاتحاد السعودي

تم تأسيس نادي اتحاد جدة السعودي في تاريخ 26 ديسمبر 1927 ميلاديًا من خلال بعض عشاق كرة القدم بمدينة جدة، حيث أن وقتها اجتمعوا بإحدى مكاتب البث الإذاعي ثم تناقشوا حول فكرة تشكيل نادي ينافس الأندية النشطة الموجودة في هذا الوقت، كما يكون مصدر ترفيه للسكان في مدينة جدة وفي ذات الوقت منفذًا لشباب المدينة محبي ممارسة كرة القدم، وتجدر الإشارة أن نادي الاتحاد وصل إلى درجات عليا منذ أن تأسس الدوري السعودي للمحترفين سنة 1976 ميلاديًا.

سبب تسمية نادي الاتحاد

يعود تسمية نادي اتحاد جدة بهذا الاسم إلى حكمة يرددها اللاعبين منذ أن بدأ تأسيس النادي وتقول هذه الحكمة “طالما نحن متحدون ليكن اسم نادينا الاتحاد”، ومنذ ذلك الوقت تم اعتماد هذه التسمية وما زالت ترافق النادي إلى هذا الوقت.

علمًا بأن نادي اتحاد جدة يمتلك حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا” يغرد من خلاله ويشارك جمهوره أبرز الأخبار والمشاركات في المباريات المختلفة، وبالتالي يستطيع عشاق نادي الاتحاد الاطلاع على كل ما هو جديد عبر الحساب الرسمي للنادي.