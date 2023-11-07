تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر + زيادة مالية جديدة لهذه الأسر فقط!

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر تشهد معدلات البحث عن معاش تكافل وكرامة ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب موعد صرف دفعة شهر نوفمبر 2023، يأتي هذا الاهتمام بالزيادة في ضوء القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، والذي سيستفيد منه إجمالي 5 ملايين أسرة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر

للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة لعام 2023، يُطلب من المتقدمين القيام بالخطوات التالية وتقديم المستندات المطلوبة: