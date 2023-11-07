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تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر + زيادة مالية جديدة لهذه الأسر فقط!
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر تشهد معدلات البحث عن معاش تكافل وكرامة ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب موعد صرف دفعة شهر نوفمبر 2023، يأتي هذا الاهتمام بالزيادة في ضوء القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، والذي سيستفيد منه إجمالي 5 ملايين أسرة.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر
للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة لعام 2023، يُطلب من المتقدمين القيام بالخطوات التالية وتقديم المستندات المطلوبة:
- قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنك.
- قدم الوثائق والمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية والتي يجب أن تكون على العنوان الحالي للأفراد البالغين (أعمار 18 سنة فأكثر).
- صورة من قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق (إذا كان ذلك ذو صلة).
- صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة دون سن 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة ومسجل عليها اسم مكتب التموين.
- قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة، وقيد طالب للذين يلتحقون بالتعليم الجامعي.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.
- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان المتقدم أرملًا.
- صورة شهادة الهجر أو أي وثيقة تشير إلى الانفصال.
- صورة من إقرار الوصاية إذا كان هناك أيتام في الأسرة.
- صورة شهادة السجن إذا كان أحد الأبوين قد قضى فترة في السجن.