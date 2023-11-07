“ثبته الآن” تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sport 2023 نايل سات وعرب سات

يُعد تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات وعرب سات من أكثر الترددات بحثًا من قبل عشاق كرة القدم المصرية بشكل خاص وبشكل عام مشجعي الساحرة الصغيرة داخل القارة السمراء، حيث القناة متميزة في إذاعة المباريات بشكل حصري على المشجعين والمشجعات، فضلًا عن عرضها لعدد من البرامج والأحداث الرياضية سواء كانت محلية أو عالمية.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

تحرص إدارة القناة باستمرار على توفير البث للمشاهدين والمشاهدات بأعلى جودة، بل ونشره في أكبر قدر ممكن بالشرق الأوسط، ودائمًا ما تقوم بالإعلان عن تحديثات جديدة للقناة، وجاء آخر تحديث للتردد على الأقمار الصناعية كما يلي:

التردد على نايل سات

تردد أون تايم هو 12303.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

تردد آخر على النايل سات

تردد القناة 11861.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

اتجاه الاستقطاب رأسي.

تردد القناة عرب سات

التردد هو 10853.

ناحية الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

وضحنا لكم آخر تحديث لتردد قناة أون تايم سبورت الجديد سواء على النايل سات أو على عرب سات، وعن الطريقة التي يتم من خلالها ضبط التردد على جهاز الاستقبال هي كالتالي: