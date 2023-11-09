“المالية منتظرة القرار زيكم بالظبط” قرار المحكمة حول العلاوات الخمسة قرّب والناس على نار//تسريبات حول رأي الخبير في المستحقين للعلاوات

قرار المحكمة حول العلاوات الخمسة والحقوق المالية الخاصة بأصحاب المعاشات، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار بإلزام الحكومة بضرورة صرف العلاوات الخمسة لجميع مستحقيها، وذلك بناء على الدعوة المقدمة من رئيس اتحاد المعاشات، ولمزيد من التفاصيل حول قرار المحكمة حول العلاوات الخمسة تابعونا في هذا المقال.

قرار المحكمة حول العلاوات الخمسة

يعد قرار المحكمة حول العلاوات الخمسة أهم القرارات التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري، حيث أمرت بتكليف خبير من تجب تقدير نسبة المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات التي لم يتم ضمها إلى معاش الآخر المتغير، ويتم ذلك منذ شهر يوليو عام 1987 حتى العلاوة الأخيرة التي استحقها المستفيد عند تسوية المعاش، كما أن تلك العلاوة لم تضم الأجر الأساسي عند الخروج على المعاش.

المستفيدين من العلاوات الخمسة

حددت الحكومة الأشخاص المستفيدين من العلاوات الخمسة وهما كالآتي:

جميع المواطنين الذين يتقاضون معاش أقل من 2000 جنيه شهريًا.

جميع الأشخاص الذين خرجوا على المعاش منذ في 1 يوليو منذ عام 2005 وحتى عام 2010، بالإضافة إلى الذين خرجوا على المعاش في عام 2016.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

يستطيع جميع المواطنين الذين خرجوا على المعاش القيام بالاستعلام من أجل معرفة ما إذا كانوا مستحقين العلاوات الخمسة من عدمه، وذلك من خلال اتباع الآتي: