مظلتي للرعايه الاجتماعيه spa.gov.iq لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق والراغبين في الحصول على الوجبة الأخيرة من الدعم يواصلون البحث الآن عن مظلتي للرعايه الاجتماعيه، تلك المظلة التي يتم تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكل وجبة عليها، حيث تُسجل أسماء المشمولين في ملف pdf، ويقوم الباحث بتنزيل الملف والبحث عنه، من أجل التعرف على اسمه هل من بين المشمولين أم لا.

مظلتي للرعايه الاجتماعيه 2023

فعلت وزارة العمل العراقية رابط منصة مظلتي للرعايه الاجتماعيه من أجل الإعلان عن أسماء كشوفات المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية، وعبر هذه المنصة يوجد أجدد الأسماء لمن تشملهم الرعاية، حيث مُحدد للبعض موعد صرف الرعاية والبعض غير محدد لهم ولكنها سوف تشملهم، وعلى أي حال إن رغبت في تحميل أسماء المشمولين، فيجب السير على الخطوات التالية:

تتجه إلى الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” على الشبكة العنكبوتية.

انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية في العراق، ثم حدد رقم الوجبة التي ترغب بمعرفة هل يشملك الرعاية منها أم لا.

ستجد كشوفات بأسماء السادة المشمولين بالرعاية، قم بتحميل الكشف وبعدها ابحث بهويتك الوطنية عن اسمك لتتأكد هل أنت مشمول ببرنامج الرعاية أم لا.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

أرفقنا لكم بالأعلى رابط مظلتي للرعايه الاجتماعيه، والذي من خلاله يمكن التعرف على المشمولين بالرعاية، والجدير بالذكر أن معالي الوزير أحمد الأسدي وزير العمل العراقي بين أن العمل جاري في الوقت الحالي على استمرار إكمال الوجبات السابقة من أجل إعداد وتجهيز عدد إضافي من المشمولين بالحماية الاجتماعية بعام 2023 والدفع القادمة.