” حاجة تشرف وتفتح النفس ” بعد الافتتاح الرسمي محطة قطارات الصعيد فخر سكك حديد مصر..اتفرج ع العظمة اللي بيعملها المصريين

محطة قطارات الصعيد موعد الافتتاح من الإنجازات التي تشهدها مصر والصعيد خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير قطاع السكك الحديدية في جميع المحافظات وخاصة الصعيد، وذلك لأنها هيئة النقل التي تخدم الملايين من المواطنين على مستوى الجمهورية، وللمزيد حول محطة قطارات الصعيد موعد الافتتاح تابعونا.

محطة قطارات الصعيد موعد الافتتاح

تعد محطة قطارات الصعيد موعد الافتتاح أحد المشاريع التنموية التي قامت بها الوزارة في قطاع السكك الحديدية المصرية، ويذكر أنه تم افتتاح محطة قطارات الصعيد يوم الأحد الماضي، حيث تهدف تلك المشاريع إلى تقديم جميع خدمات النقل بشكل مطور لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف حدة الازدحام في وسائل النقل خاصة في منظمة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين داخل الدولة.

افتتاح محطة بشتيل

أعلنت وزارة النقل عن افتتاح محطة بشتيل بقيادة المهندس كامل الوزير، حيث أصبحت المحطة قيد التشغيل الآن دون تشغيل الباعة الخاصة بالتذاكر، ويذكر أنه سوف يمر القطار على شريط سكة حديد دون القيام بتوقف رسمي في المحطة، كما أوضح الوزير أن جميع الأعمال الخاصة بتطوير المحطة قد تم الانتهاء من إنجازها بشكل شبه كامل.

أكبر محطة سكة حديد في مصر

تعد محطة قطارات الصعيد أكبر مشاريع السكك الحديدية، حيث من المقرر أن يتم تغيير مسار نقل الركاب بين القاهرة وصعيد مصر، حيث حرصت الحكومة على الربط بين بين وسائل النقل، بالإضافة إلى منع دخول القطارات القادمة من الوجه القبلي من دخول رمسيس.