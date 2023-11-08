” شوف أنت منهم ولا ” التموين توضح حقيقة زيادة حصة التموين 100 جنيه للفرد الواحد .. بلاش ضحك ع الناس بقى

حقيقة زيادة حصة التموين 100 جنيه للفرد التي قامت وزارة التموين والتجارة باكتشافها في الفترة الأخيرة بشأن الحصول على الدعم التمويني بعدد الأفراد الموجودة على البطاقة التموينية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل المعلومات الخاصة عن هذا الموضوع بشكل مفصل فتابعونا.

حقيقة زيادة حصة التموين 100 جنيه للفرد

قامت بعض المصادر التابعة لوزارة التموين والتجارة بتأكيد قرار حقيقة زيادة حصة التموين 100 جنيه للفرد بأنه لا يوجد أي زيادة في شهر سبتمبر لعام 2023 ميلادية، وأن الحصص التي يحصل عليها الأسر كما هي لا يوجد أي تغيير فيها، حيث يحصل الفرد الواحد كل شهر من سلع تموينية بقيمة 50 جنيه فقط لا غير، أما بالنسبة للفرد الرابع يحصل أيضا على سلع تموينية بقيمة 50 جنيه فقط لا غير، أما بالنسبة للفرد الحامل يمكنه الحصول على سلع تموينية بقيمة 25 جنيه فقط لا غير، فضلا يمكنه الحصول على 5 أغرفة كل يوم من الخبر.

مقررات السلع التموينية لكل بطاقة

قام مجلس الوزراء كل المقررات السلع التموينية التي يحصل عليها الفرد الواحد على كل بطاقة موضحا في السطور التالية: