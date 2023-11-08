الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان جودة HD

تؤدد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2023، حيث يبحث العديد من عشاق المسلسلات التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث ينتظر الكثيرون من محبي الدراما التركية وخاصة المسلسلات التاريخية بفارغ الصبر عرض الحلقة رقم 134 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس على هذه القناة، و يحظى هذا المسلسل التاريخي بشعبية كبيرة بين محبي المسلسلات التاريخية في جميع أنحاء الوطن العربي، وينتظر الآلاف من المتابعين بفارغ الصبر كل حلقة جديدة من المسلسل لمتابعة أهم الأحداث عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد.

قناة الفجر الجزائريه الجديد 202

يسرنا أن نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية التي يتساءل عنها الجمهور، خاصة عشاق مسلسل قيامة عثمان والذي يرغبون في مشاهدة الحلقة الرابعة من الموسم الخامس. يعود نجاح المسلسل إلى الإخراج الممتاز والإنتاج الضخم الذي يتمتع به. وقد حقق مسلسل قيامة عثمان نسبة مشاهدة عالية خلال المواسم الأربعة السابقة. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقات الجديدة من المسلسل بسبب الأحداث المشوقة والمثيرة التي تعرض في كل حلقة. وإليكم تردد القناة المطلوبة:

التردد الخاص بقناة الفجر : 12043.

المعدل استقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل

لمتابة مسلسل قيامة عثمان يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على تردد قناةatr التركية عن طريق إدخال التردد التالي: 10796.

ضبط معدل الترميز على 27500، ومعامل الاستقطاب يجب أن يكون أفقي, ويمكنك التمتع بجودة البث عالية الدقة (HD) عند ضبط الإعدادات الخاصة بالجودة على الجهاز الذي تستخدمه لمشاهدة القناة.