” اشتري فبل ما تغلى ” شهادة جديدة من البنك الأهلي بفائدة شهرية 11.5% ثابتة غير متغيرة .. سعرها فرصة مش هتتكرر

شهادة جديدة من البنك الأهلي بفائدة شهرية من أهم عروض الاستثمار والإدخار التي حرص البنك الأهلي على تقديمها لجميع عملائه، خاصة أن بسبب لجوء الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية بالبحث عن شهادات الاستثمار داخل البنك الأهلي والحصول على عائد شهري، وللمزيد حول شهادة جديدة من البنك الأهلي بفائدة شهرية تابعونا في هذا المقال.

شهادة جديدة من البنك الأهلي بفائدة شهرية

تعد شهادة جديدة من البنك الأهلي بفائدة شهرية احدث الشهادات الذي قام البنك الأهلي بطرحها في الفترة الأخيرة، حيث يسعى البنك بشكل دائم إلى جذب مزيد من العملاء وتقديم شهادات استثمار من أجل توفير دخل شهري ثابت لهم، ومن المقترح أن تكون تلك الشهادة لمدة سنة وتبلغ قيمة الفائدة الشهرية نحو 11.5%، والحد الأدنى للشراء هو 500 جنيه، كذلك يتم احتساب قيمة الفائدة من تاريخ شراء الشهادة.

الشهادات المتاحة في البنك الأهلي

حرص البنك الأهلي على تقديم العديد من أنواع الشهادات المتنوعة، والتي تتناسب مع مختلف الفئات بشكل يسمح لهم استثمار أموالهم بشكل آمن والحصول على دخل شهري، وتتمثل تلك الشهادات في التالي: