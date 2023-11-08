تفاصيل هامة بشأن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه ومتى تُصرف للمواطنين وفقًا لتصريحات القوى العاملة؟

سبق أن أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة المصرية عن تفاصيل هامة بشأن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، والذي أعلن سيادته أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل استثنائي، وذلك بناء على توجيه سابق من قبل رئيس الجمهورية، وهذا ما جعل المواطنين الغير منتظمين في عملهم يتساءلون عن تفاصيل هذه المنحة، فما التفاصيل؟

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

هذه المنحة هي إعانة استثنائية مقرر صرفها في القريب العاجل للمواطنين الغير منتظمين في عملهم، حيث وضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تجميع أسماء الغير منتظمين في العمل، ومن ثم ستقدم لهم في القريب العاجل منحة قيمتها ألف جنيه مصري، حيث مقرر صرف المنحة بعد أن يتم الانتهاء من تأسيس صندوق إعانة الطوارئ الخاص بالعمال الغير منتظمين في العمل.

وللعلم أن الوزارة سجلت حتى الآن حوالي 250 ألف عامل من الغير منتظمين في عملهم، وتواصل جهودها حتى يصلوا إلى 2.5 عامل مع نهاية العام الحالي، بحيث يتم تقديم المنحة لهم بأقرب وقت ممكن، حيث المتابعة بشكل لحظي مع الجهات المختصة على رأسها هيئة التأمينات الاجتماعية ليتم تقديم المنحة لمن يستحقها.

هل يوجد تسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه؟

حتى الآن لم يتضح الأمر، ولكن وفقًا للتصريحات الأخيرة، فإن هذه المنحة لن تحتاج إلى تسجيل، وإنما سوف يتم إيداع قيمتها للمواطنين المستحقين بعد إخبارهم من خلال هيئة البريد المصري، أو ربما يكون الصرف من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية، فكل هذه الأخبار غير مؤكدة، ولكن المؤكد أنها ستكون في حسابات المواطنين بالقريب العاجل بإذن الله.