بطلوا إشاعات.. الحكومة توضح حقيقة صرف من البريد منحة 1000 جنيه بالرقم القومي للمواطنين..دي فلوس ناس

من البريد منحة 1000 جنيه بالرقم القومي تعد أكثر الاخبار انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما ذكر أنه يتم تقديمها من هيئة البريد لجميع المواطنين باستخدام بطاقة الرقم القومي، ولمعرفة المزيد حول صحة خبر من البريد منحة 1000 جنيه بالرقم القومي تابعونا في السطور القادمة.

من البريد منحة 1000 جنيه بالرقم القومي

لا صحة لخبر من البريد منحة 1000 جنيه بالرقم القومي، حيث أعلنت هيئة البريد المصري أنه لا صحة لما للأخبار المنتشرة حول قيام الهيئة بصرف منحة 1000 جنيه، كذلك أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في حالة صدور مثل تلك القرارات سوف تقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي، كما أوضحت أنه لا أساس من الصحة حول تلك المنحة وحذرت المواطنين من الانسياق خلف تلك الإشاعات المغرضة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حرصت الحكومة المصرية على توفير خدمة الاستعلام لجميع المواطنين، وذلك من أجل التأكد من استحقاق المنح التي تقدمها الحكومة لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى مواعيد صرفها من عدمه، وذلك من خلال الأرقام المخصصة من قبل الوزارة أو أحد المواقع الرسمية، وهي كالآتي: