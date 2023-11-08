حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار البنزين الأخيرة وكشف الحقيقة من مصدر مسؤول بالتموين

قامت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار مهم بزيادة أسعار البنزين بجميع أصنافه، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، تلك الزيادة كانت السبب في طرح تساؤلات حول تأثيرها على أسعار السلع الأساسية في البلاد بما في ذلك سعر رغيف الخبز المدعم، في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح القرارات وتأثيرها على أسعار السلع ومعرفة حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار البنزين الأخيرة.

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار البنزين

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار البنزين، ورغم تلك الأخبار لم تصدر وزارة التموين أي تصريح رسمي حول زيادة سعر الخبز المدعم، وتقوم وزارة التموين بتوفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر رمزي وثابت يبلغ 5 قروش للرغيف.

سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار البنزين

أكدت مصادر مسؤولة في وازرة التموين أن سعر رغيف الخبز المدعم لن يتأثر بزيادة أسعار البنزين، وذلك لأن المخابز البلدية تعتمد على مصادر أخرى لتشغيلها، مثل الغاز الطبيعي أو السولار وليس على البنزين. بالتالي يمكن توقع استمرار توفر الخبز المدعم بالأسعار الحالية.

زيادة أسعار البنزين

نشرت الجريدة الرسمية الإعلان عن زيادة أسعار البنزين في مصر حيث جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر البنزين 80 من 8.75 جنيه إلى 10 جنيه.

ارتفع سعر البنزين 92 من 10.25 جنيه إلى 11.50 جنيه.

ارتفع سعر البنزين 95 من 11.2 جنيه إلى 12.50 جنيه.

هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين توازن ميزان الموازنة وتخفيف الدعم على الوقود.

سعر السولار في مصر

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه وقرارات بعدم تحريك سعر السولار وذلك للمحافظة على مصلحة محدودي الدخل وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل، تلك السياسة تأتي للتخفيف من تأثير زيادة أسعار الوقود على المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.