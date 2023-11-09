اخيراااا..تردد قناة الرحمة نايل سات الجديد 2023//خطوات تثبيت القناة على الرسيفر بجودة HD

تردد قناة الرحمة نايل سات، تردد قناة الرحمة نايل سات تم تغييره من إدارة القناة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد القيام بإيقاف البث بشكل إجباري بسبب توقف القناة عن بث المحتوى الديني وقيامها بنقل أحداث الحرب التي تحدث في القدس، ولمعرفة المزيد حول تردد قناة الرحمة على القمر الصناعي النايل سات وخطوات ضبط التردد تابعونا في السطور القادمة.

تردد قناة الرحمة نايل سات

تحديث تردد قناة الرحمة نايل سات، خاصة أنها تقوم ببث القرآن الكريم بأصوات العديد من المشايخ، بالإضافة إلى الأحاديث النبوية، ويمكن ضبط التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة الرحمة الجديد

بعد إعلان إدارة القناة عن التردد الجديد لها على الصفحة الرسمية الخاصة بها، يستطيع جميع الأشخاص القيام بضبط التردد على الجهاز الخاص بهم بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

ادخل على القائمة الأساسية للإعداد الريسيفر من خلال الضغط على زر موافق.

انقر على أيقونة رمز البدائل.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

ادخل جميع بيانات التردد المذكورة أعلاه.

اختر أيقونة قناة مجانية.

اضغط على أيقونة البحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

اضغط على أيقونة أوافق على حفظ التغييرات.

أسباب غلق قناة الرحمة

يذكر أن قناة الرحمة تعود ملكيتها إلى الشيخ محمد حسان، وتم إغلاقها بشكل إجباري منذ بداية أحداث غزة، وذلك لقيامهما بنقل الأحداث التي تشهدها القدس الآن وتوقفها عن نقل المحتوى الديني.