“من 50 ألف وطالع” الحكومة توضح غرامات قانون البناء الموحد الجديدة وحالات تطبيقها..لو بنيت من غير تراخيص هتضيع فلوسك ف الأرض

غرامات قانون البناء الموحد أحد مشروعات قانون البناء والذي من المتوقع أن يتم العمل به بعد أن تم الموافقة عليه من قبل نواب مجلس الشعب، حيث تم وضع بعض الضوابط والتعديلات التي تحكم قانون البناء والذي يفرض بعض الشروط لكي يتم الحصول على ترخيص البناء، ولمعرفة تفاصيل عن غرامات قانون البناء الموحد يمكنك متابعة السطور التالية من هذا المقال.

غرامات قانون البناء الموحد

وضع قانون البناء الجديد غرامات قانون البناء الموحد والتي بناء عليها يعاقب كل من يخالف قانون البناء الجديد بغرامة تقدر قيمتها 1% من قيمة الأعمال المخالفة وذلك عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة ويتم التنفيذ بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهات المختصة بالتنظيم والتخطيط والموجودة في الوحدات المحلية والتي من شأنها العمل على تنفيذ القانون ووفقا للضوابط والتعديلات الخاصة بذلك الشأن.

المدد الزمنية التي يشترطها قانون البناء الجديد

اشترط قانون البناء الجديد مدة زمنية محددة يجب الالتزام بها للحصول على تراخيص البناء أو التعلية والتي يلتزم بها ذوي الشأن وكذلك الإدارة المختصة بمنح تلك التراخيص وذلك على التفصيل الآتي: