“ثبت الآن” تردد زي الوان الجديد ZEE ALWAN نايل سات وعرب سات 2023 وهتتفرج على كل المسلسلات الهندية ببلاش

عشاق المسلسلات الهندية من كل مكان بالعالم العربي يرغبون في تثبيت تردد زي الوان الجديد على القمر الصناعي لجهاز استقبالهم، وذلك من أجل الاستمتاع بكل جديد تعرضه هذه القناة على شاشتها، والجدير بالذكر أن إدارة القناة تعمل على قدم وساق من أجل نقل الإرسال إلى المواطنين بأفضل جودة ممكنة، ولهذا فهي تُحدث من التردد باستمرار، فما التردد الأخير للقناة؟

تردد زي الوان

تُعتبر قناة زي ألوان من أشهر القنوات على التلفاز المتخصصة في نقل المسلسلات الهندية مدبلجة ومترجمة للمواطنين في الوطن العربي، ولهذا يتابعها قطاع عريض من المواطنين في الشرق الأوسط ويتساءلون عن ترددها على الأقمار الصناعية، ويأتي آخر تردد للقناة على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاتجاه ناحية الأفقي.

جودة القناة HD.

عرب سات

تردد القناة: 12111.

معدل الترميز هو 27500.

اتجاه الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة HD.

الوصول إلى تردد زي الوان على جهاز الاستقبال

بإمكانك الاستمتاع بكل ما تعرضه القناة على شاشتها من مسلسلات هندية متنوعة، وذلك بعد لقط إشارتها على جهازك، وهذا وفقًا للخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي النقر فوق زر القائمة من جهاز “ريموت التلفاز”.

ستجد لك قائمة من القوائم، اختر منها قائمة الأقمار الصناعية.

حدد جهازك على القمر الصناعي نايل سات أم على القمر الصناعي عرب سات.

بالتدريج وخطوة بخطوة أضف إحداثيات القناة الموضحة لك بالأعلى.

انتظر حتى يتم البحث عن القناة، ووقتها انقر على حفظ ليتم حفظها على جهازك بقائمة القنوات.

بعد التثبيت يمكن ترتيب القناة إلى رقم متقدم بحيث تكون قريبة منك.

وتقوم القناة بعرض باقة من المسلسلات على شاشتها، ومنها ما يتم عرضه باللغة العربية، ومنها ما يتم دبلجته، علمًا بأن القناة تعرض باقة متنوعة من المسلسلات، سواء الرومانسية أو الدراما أو الأكشن أو الإثارة، حيث في كل المجالات تجد على القناة مسلسل، لذا حمل تردد القناة ولا تجعل مسلسلًا يفوتك من عليها وبالمجان دون دفع رسوم.