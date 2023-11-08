هيسحبوا القديم وتقعد في الضلمة..طريقة تركيب العداد أبو كارت + أفضل وقت لشحن كارت العداد الصبح ولا بالليل

طريقة تركيب العداد أبو كارت يبحث عنها جميع الأشخاص في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة القيام باستبدال العداد الرقمي القديم بعداد كارت، وذلك من أجل الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بين المواطنين، ولمعرفة جميع التفاصيل حول طريقة تركيب العداد أبو كارت تابعونا.

طريقة تركيب العداد أبو كارت

يتساءل الجميع عن طريقة تركيب العداد أبو كارت، وذلك من أجل توصيل الكهرباء إلى منازلهم، ويستطيع جميع المواطنين الآن القيام بالتقديم على عداد كارت من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اضغط على أيقونة خدمات العدادات.

انقر على تركيب عداد قانوني.

اكتب بيانات تسجيل الدخول على الموقع إذا كنت تملك حساب، أما في حالة عدم امتلاك حساب أنشأ حساب جديد واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

املأ نموذج طلب التركيب بجميع البيانات المطلوبة.

حمل جميع المستندات على الموقع.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

انقر على أيقونة إرسال الطلب.

احفظ الرقم الكودي الظاهر أمامك الخاص بالعداد.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد أبو كارت

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المستندات التي يجب توافرها عند التقديم على تركيب عداد كارت، وتتمثل تلك المستندات في التالي: