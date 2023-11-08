شوف هتدفع كام قبل ما تبني.. رسوم تراخيص البناء الجديدة+ المستندات المطلوبة التراخيص البناء الجديدة

رسوم تراخيص البناء الجديدة من أهم التساؤلات التي يهتم بها المواطنين، خاصة بعد إعلان الحكومة خلال الأيام الماضية من استئناف إصدار تراخيص البناء لجميع المواطنين في جميع محافظات القاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التراخيص الذي دام لأشهر، ولمعرفة جميع التفاصيل حول رسوم تراخيص البناء تابعونا في التالي.

رسوم تراخيص البناء الجديدة

يعد رسوم تراخيص البناء الجديدة أحد الأشياء التي حددتها الحكومة المصرية، وذلك بناء على قانون البناء الجديد الذي تم اعتماده من البرلمان، وتتمثل تلك الرسوم في التالي:

رسوم الموافقة الأولية والتي تبلغ قيمتها 2000 جنيه كحد أقصى، وتتيح تلك الرسوم الموافقة على تقديم البيانات والتخطيط الخاص بالبناء.

رسوم الفحص والاعتماد والذي تبلغ قيمتها نحو 20 ألف جنيه، وذلك من أجل الخدمات الخاص بالبناء.

رسوم البناء والتي تختلف باختلاف البناء وموقعه.

رسوم المكتب الهندسي وتصل إلى 25% من تكلفة البناء، كما يتم سداد 20 جنيه لكل متر من مساحة الأرض.

المستندات المطلوبة التراخيص البناء الجديدة

حددت الحكومة مجموعة من المستندات التي يلزم توفرها، وذلك لجميع المواطنين الذين يرغبون في استخراج تراخيص بناء، وهي كالآتي: