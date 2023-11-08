جنيه واحد في بيتك هيغير حياتك وهيخليك مليونير.. ايه حكاية الجنية أبو جملين أبو مليون جنيه؟

انتشر أمر بيع العملات القديمة التي تعود إلى العصور القديمة بين عدد من المواطنين، بل تطور الأمر إلى أن أصبح للعملات القديمة سوقًا عالميًا لبيع العملات به، ووصلت عدد من العملات المصرية إلى مليون جنيه مصري وأعلى من هذا الحد، ومن بين تلك العملات الجنية أبو جملين، والذي وصل مبلغ بيعه داخل الأسواق إلى مليون جنيه مصري، فكيف ذلك؟

الجنية أبو جملين

الجنيه المرسوم عليه جملين هو أحد العملات النادرة المصرية في الوقت الحالي، حيث يبدأ سعره بناء على تقارير واردة من مواقع بيع العملة إلى مبلغ مليون جنيه، حيث أسعاره كالتالي:

يبدأ سعر بيعه من مبلغ 200 ألف جنيه مصري.

أقصى قيمة لبيع الجنيه أبو جملين مليون جنيه مصري.

قيمته تتحدد وفقًا للحالة الفيزيائية له، كما أن ندرته والعصر الذي ينتمي له يزيد من قيمته.

كيف أبيع الجنية أبو جملين؟

الجنيه المرسوم عليه صورة جملين واحدًا من ضمن عملات كثيرة نادرة قديمة تُقدر بملايين، ويمكن بيع الجنيه إن وجدته معك من خلال ما يلي:

متاح البيع من خلال الموقع العالمي “ebay إيباي”.

بعض الأسواق في الإسكندرية والقاهرة.

جروبات البيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “Facebook”.

أسعار العملات القديمة النادرة