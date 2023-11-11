الدنيا هتنور تاني.. متى تنتهي ازمة انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

متى تنتهي ازمة انقطاع الكهرباء في مصر 2023 ومتى ينتهي قطع الكهرباء ساعتين، أزمة انقطاع الكهرباء هي واحدة من بين الأزمات التي تؤرق الكثيرين وتدفعهم من أجل البحث حول أخر التطورات وما هي أسباب الاستمرار في انقطاع التيار بالرغم من تحسن الأحوال الجوية.

متى تنتهي ازمة انقطاع الكهرباء في مصر

صرح السيد سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم إصدار تعليمات بعودة إنقطاع التيار وتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم بدلاً من ساعتين، وأن هذا الانقطاع هو مؤقت وسوف يتم السيطرة عليه سريعًا مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لحل هذه الأزمة، لكن تم التصريح إلى أن الحكومة تحرص حاليًا على زيادة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ومن الفحم النشط والطاقة المتجددة.

قطع الكهرباء ساعتين

أوضح مصدر داخل وزارة الكهرباء إلى أن هناك تعليمات بقطع التيار الكهربائي ساعة واحدة بدلاً من ساعتين، وأنه في حالة زيادة مدة القطع عن ساعتين فإن السبب هنا هو وجود أعطال فنية وليس تخفيف أحمال، وينبغي التواصل مع رقم الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء من أجل الإبلاغ عن العطل.

ما هي أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

يعود السبب الرئيسي إلى استمرار خطة تخفيف الأحمال حتى الآن إلى ارتفاع درجات الحرارة حتى الآن مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى زيادة الأحمال مما نتج عنه زيادة استهلاك الغاز والذي تأثر بوجود تلقبات في توريد الكميات من الخارج.