آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء ووكيل لجنة الإدارة المحلية: القانون ما زال عند الحكومة

كشف النائب ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وفيق عزت عن تفاصيل جديدة وآخر الأخبار حول التصالح في مخالفات البناء وجهود الحكومة في وضع تشريعات جديدة لمخالفات البناء، تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات المتعلقة بالبنية التحتية والبناء في البلاد، من خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لوكيل لجنة الإدارة المحلية فإن مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء يتم التحضير له حاليًا لدى الحكومة وما زال في متناول الحكومة لإصدار القانون بشكل رسمي، وتشير المعلومات إلى أن القانون يخضع حاليًا للإجراءات اللازمة قبل إرساله للموافقة النهائية.

موعد تقديم قانون التصالح في مخالفات البناء

رغم عدم تحديد مواعيد محددة لتقديم القانون ولكن يشير وكيل اللجنة وفيق عزت إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد ستسرع من عملية التصالح في حالات مخالفات البناء، ومن المتوقع أن تتم هذه الإجراءات في فترة لا تتجاوز 10 أيام من تقديم الطلب.

الترقب للمستجدات

يبقى الانتظار حتى إرسال القانون بعد الانتهاء من الإجراءات الضرورية، مما يسلط الضوء على أهمية هذا القانون الجديد في تبسيط الإجراءات وتحسين التسوية في حالات مخالفات البناء وإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعكس هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة رغبتها الجادة في تيسير العمليات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالبنية التحتية والبناء، ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تحقيق توازن بين متطلبات البناء وضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.