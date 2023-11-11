قسط على 30 سنة.. إعلان شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 وموعد طرحها

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 هو أكثر ما يتم البحث عنه حاليًا، خاصة بالتزامن مع اقتراب نهاية العام حيث يتوقع أن يتم صدور الإعلان في بداية عام 2024 على الأرجح، لذلك سوف نخبرك حول كافة الشروط من خلال هذا المقال.

موعد طرح الإعلان ال18 لشقق الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الفترة الحالية للانتهاء من وضع الملامح النهائية للإعلان الثامن عشر لشقق الإسكان الاجتماعي، لذلك يتوقع صدور الإعلان نهاية هذا العام أو في بداية عام 2024 على الأكثر، ويتوقع أن يتضمن الطرح وجود مساحات متنوعة ما بين 75 إلى 95 متر.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18

هناك بعض الشروط العامة التي تم وضعها من قبل صندوق التنمية العقارية ومن بينها ما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم من أجل الحصول على الشقق مصري الجنسية.

يجب أن يتراوح العمر ما بين 21 إلى 50 عام.

ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 جنيه وذلك للأعزب وعن 8000 جنيه للمتزوج.

عدم الاستفادة من قبل من وحدات الإسكان الاجتماعي.

عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان الخاص بحجز الشقق.

شقق بالتقسيط 30 سنة

تصل مدة تقسيط شقق الإسكان الاجتماعي إلى 30 عام ويمكن التقديم للحصول عليها فور الإعلان عنها من خلال إتباع هذه الخطوات: