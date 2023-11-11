الكل مستني الزيادة الجديدة.. ما هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 وشروط التسجيل في البرنامج

تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15% لكافة المستحقين، وسوف نخبرك أكثر حول موعد الصرف بالإضافة إلى شروط التسجيل في البرنامج من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة المستحق عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 متضمن الزيادة الجديدة والتي تم الإعلان عنها من قبل بموجب قرار رئاسي.

وقد أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه الزيادة هي الثانية بعد الزيادة الأولى والتي بلغت نسبتها 25% أي أن إجمالي الزيادة لكافة المستفيدين من البرنامج بلغت 40% خلال العام الحالي.

ما هي شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط العامة لتنظيم وضمان وصول النقد إلى مستحقيه وهي كالآتي:

يشترط ألا يكون المتقدم الرئيسي يعمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

يجب أن يكون لدى الأسرة أبناء من حديثي الولادة حتى عمر 18 عام مقيدين بمراحل التعليم المختلفة.

ألا يكون المتقدم يحصل على أي من المساعدات التضامنية أو معاش تأميني.

أن يكون من بين كبار السن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة