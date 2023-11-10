حتى لو ملكش معاش.. كيف يمكنك الحصول على معاش استثنائي 2023 من التأمينات الاجتماعية وشروطه

ما هي شروط الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية وما هي الفئات المستحقة لهذا النوع من المعاشات وهل العاملين السابقين في القطاع الحكومي وشركات القطاع العام لهم الحق، تعد هذه الأسئلة هي أكثر الاسئلة التي يتم البحث عن الإجابة الخاصة بها للباحثين حول كيفية الحصول على معاش استثنائي.

شروط الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي إلى أن المعاش الاستثنائي يتم منحه للعديد من الفئات ومن بينهم العاملين السابقين في شركات القطاع العام والمستحقين عنهم ممن لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

كذلك يحق الحصول على المعاش من قدموا خدمات جليلة للوطن على أن يقوموا بتقديم تقرير حول الخدمات بالإضافة إلى ضحايا الكوارث العامة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

هناك مجموعة من الخطوات الهامة الواجب على المواطن الراغب في الحصول على المعاش الاستثائي الالتزام بها وهي كالآتي: