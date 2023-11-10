خلي بالك لو انت منهم.. حالات قطع المعاش عن المستفيدين 2023 من خلال التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حالات قطع المعاش عن المستفيدين وذلك وفقًا للقانون الصادر لعام 2019 والذي يحمل رقم 148، بالإضافة إلى الإعلان عن شروط الحصول على تعويض عن قطع المعاش بقدر 500 جنيه.

حالات قطع المعاش عن المستفيدين

هناك العديد من الحالات التي ينقطع فيها المعاش عن المستفيدين كما تم توضيحها بموجب القانون وهي كالآتي:

في حالة وفاة المستحق ووفاة الأرمل أو الأرملة.

بلوغ الأبن أو الأخ عمر 21 عام.

في حالة صرف المعاش للشخص العاجز يتم قطع المعاش إذا زال السبب.

الطالب حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغ عمر السادسة والعشرين.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بموجب قوانين ولوائح وذلك لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة أو متقطعة.

الحاصل على مؤهل نهائي وذلك حتى تاريخ التحاقه بالعمل.

توافر شروط استحقاق معاش آخر.

تعويض عن قطع المعاش

يتم صرف منحة بحد أدنى 500 جنيه وذلك لكلاً من الابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، أما بالنسبة للأخت أو الابنة في حالة الزواج لكن يجب العلم ان هذه المنحة لا تصرف إلا لمرة واحدة فقط.

لكن ينبغي من أجل الحصول على هذه المنحة أن يكون المتقدم مستحق في المعاش وألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يكون سبب قطع المعاش هو حصوله على معاش أخر أو في حالات الوفاة، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.