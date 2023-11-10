شوف نصيبك كام.. ما هو نصيب الفرد في التموين لشهر نوفمبر وأسعار السلع التموينية في جميع المحافظات

ما هو نصيب الفرد في التموين لشهر نوفمبر جاء ضمن مقررات وزارة التموين للفرد الواحد على البطاقة التموينية والمحدد من وزارة التموين المصرية، والتي يستفيد منها نحو 23 مليون من حاملي البطاقات التموينية أو ما يعادل 64 مليون شخص مسجل بمنظومة التموين من المستحقين للدعم الشهري على بطاقات التموين.

ما هو نصيب الفرد في التموين لشهر نوفمبر

تبعاً للتحديثات الأخيرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاءت حصة الفرد في التموين عن شهر نوفمبر على النحو التالي:

زجاجة من الزيت سعة 800 مل للفرد الواحد على البطاقة، وتصل قيمة الحد الأقصى من الزيت إلى 4 زجاجة على البطاقة ككل.

كيلو واحد من السكر للفرد على البطاقة التموينية، وتصل قيمة الحد الأقصى من السكر على كل بطاقة إلى ما يعادل ستة كجم.

أسعار السلع على البطاقة التموينية

نوضح فيما يلي أسعار السلع التموينية المختلفة على كل بطاقة تموينية وهي كالتالي:

كيلو السكر المعبأ: 12.60 جنيه.

كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.

زجاجة زيت خليط سعة 800 مل: 30 جنيه.

مكرونة وزن 400 جرام: 6.50 جنيه.

مكرونة وزن 800 جم: 13 جنيه.

فول وزن 500 جم: 9 جنيهات للكيس المعبأ.

نصف كيلو من العدس المجروش المعبأ: 21 جنيه.

كجم من الدقيق المعبأ: 18 جنيه.

شاي ناعم وزن 40 جم: 5 جنيه.

صلصة وزن 300 جم: 8 جنيه

حقيقة إضافة المواليد على البطاقة التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك بعض الفئات التي يحق لها إضافة المواليد على البطاقة التموينية وهي كالآتي: