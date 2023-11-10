اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق بعد نشر كشوفات المستحقين

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وفق التحديثات الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي شهد نسب بحث كثيفة لاستخراج أسماء المستفيدين من دعم الرعاية، حيث تقوم الرعاية الاجتماعية بعرض هذه الأسماء في كشوفات بصيغة بي دي اف نظراً لكثرة الأسماء المشمولة بالرعاية في كل وجبة، ومنها الأسماء التي اشتملت عليها قائمة الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الدعم المقدم للأسماء المستحقة والواردة في كشوفات الرعاية الاجتماعية يُمنح للفئات المستحقة فقط ممن تحققت بهم الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الرعاية الاجتماعية، في إطار الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، ويمكن الاستعلام عن الأسماء المذكورة كالآتي:

عليك زيارة المنصة الرسمية لوزارة العمل العراقية عبر الرابط المتاح من هنا

تحديد قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة الموضحة بالمنصة ثم الضغط على أمر( أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية).

الخطوة الأخيرة هي استعراض الكشوفات الموضحة لاستخراج الاسم الخاص بالمستفيد من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق الوجبة الأخيرة

نصت لائحة الرعاية الاجتماعية على عدد من الشروط لاستحقاق دعم الرعاية ومنها الوجبة الأخيرة، ومن أهمها الشروط الآتية: