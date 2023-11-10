خطوات ضبط تردد قناة العاصمة الجديدة الإخبارية على نايل سات ومتابعة أفضل البرامج والمسلسلات

تردد قناة العاصمة الجديدة الإخبارية، بين فترة والأخرى تظهر قنوات جديدة تستقطب الكثير من المشاهدين بسبب برامجها الشيقة والمنوعة، ومن القنوات التي ظهرت مؤخراً وانتشر البحث عنها هي قناة العاصمة الجديدة الإخبارية التي لا تقدم فقط البرامج الإخبارية بل برامج أخرى متنوعة مثل البرامج الصحية والاجتماعية وغيرها الكثير.

تردد قناة العاصمة الجديدة الإخبارية

من السهل على المشاهد تنزيل قناة العاصمة الجديدة الإخبارية من خلال الإلمام بمعلومات التردد الخاصة بها، وقد حصلنا على التردد الجديد الخاص بهذه القناة المتميزة، ونقدم لكم بيانات هذا التردد:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 11564.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

جودة القناة:SD

أهم برامج قناة العاصمة الجديدة

تم إطلاق قناة العاصمة الجديدة في العام 2015، وهي قناة تبث إرسالها على قمر نايل سات وهي تابعة لمؤسسة العاصمة للإنتاج الإعلامي، وتتميز بجودتها الشديدة في البث، وتقدم قناة العاصمة الجديدة مجموعة حصرية من البرامج الإخبارية والمتنوعة ومنها ما يلي:

الصندوق الأسود: وهو من البرامج الهامة التي يقدمها الإعلامي المعروف عبد الرحيم علي.

برنامج فردي: ويقدمه الدكتور سعيد حسانين.

برنامج واحد صحيح.

أحدث المسلسلات العربية والمصرية والتي يتم عرضها بشكل متنوع من مجموعة من المسلسلات هي الأكثر رواجاً على الشاشة.

أنا وانتو وهو من أحدث البرامج.

برنامج: بصمة مصرية.

برنامج: دقيقة قانون.

برنامج: مريم وشكشك.

المسلسل التركي: فاطمة.

مسلسل: ريا وسكينة.

مسلسل: الملكة جانسي.

مسلسل سابع جار.

مسلسل: البحر الأزرق.

تستطيع ضبط تردد القناة من خلال جهاز الريموت والبدء في الاستمتاع بكل ما يتم تقدينه من برامج متميزة للغاية.