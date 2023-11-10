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بعد محاكمة السيد بايندير.. متى عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 136 والقنوات الناقلة

Hassan salemمنذ 14 دقيقة
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موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 136 يشهد نسبة عالية من البحث مع الأحداث المتجددة والمشوقة التي تجذب المشاهدين لمتابعة كل حلقة من مسلسل عثمان المؤسس، والتي توقفت في الحلقة الأخيرة عند المعركة بين قبيلة كاي بقيادة عثمان ابن ارطغرل والصليبين، ويمكن متابعة باقي الأحداث في الحلقة 136 بعد التعرف على موعد عرضها وقنوات العرض.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 136

يشهد الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان معدلات متابعة مرتفعة بعد عرض الإعلانات الترويجية المشوقة الخاصة بجميع الحلقات، ومن أهم الأحداث نجاح السلطان أسمهان في عقد تحالف مع أعداء المؤسس عثمان والتخطيط للتخلص منه ولمزيد من الأحداث يمكنكم متابعة مسلسل المؤسس عثمان في الساعة الثامنة مساء على قناة أي تي في التركية يوم الأربعاء بتوقيت مصر.

وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على نفس القناة التي تمتلك حق البث الحصري للمسلسل، أيضاً في الساعة 8 مساء بتوقيت دولة السودان والساعة 9 بتوقيت دولة العراق الثامنة بتوقيت فلسطين و10 مساء وفق توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى يتمكن جميع المشاهدين في الوطن العربي من متابعة المزيد من الأحداث المثيرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135

قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قنوات أخرى في اليوم التالي لموعد إذاعته على القناة الحصرية، ومن هذه القنوات ما يلي:

  • قناة الفجر الجزائرية.
  • قناة دعوة الإسلامية.
  • قناة اليرموك الأردنية

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل عثمان

  • التردد: ١٢٠٤٣.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
  • معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤
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Hassan salemمنذ 14 دقيقة
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