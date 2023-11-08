التموين تعلن تطبيق منظومة جديدة لصرف المقررات التموينية لحماية حقوق المواطنين من التلاعب

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحسين نظام صرف السلع التموينية في مصر من خلال تنفيذ منظومة جديدة، هذه الخطوة تأتي بهدف الحد من التلاعب في صرف المقررات التموينية وضمان توزيعها بشكل عادل لصالح المواطنين، في هذا المقال سوف نوضح هذه الجهود وكيف ستساهم في حماية حقوق المواطنين.

منظومة جديدة لصرف المقررات التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ منظومة جديدة لصرف السلع التموينية إلى أصحاب البطاقات التموينية، هذه المنظومة تهدف إلى تسجيل ومراقبة ما يصرف للمستفيدين فعلياً من سلع المقررات عبر النظام الإلكتروني للمنظومة.

التوسع في تطبيق المنظومة الجديدة

تم تطبيق المنظومة الجديدة في 22 محافظة كمرحلة أولى ومن المخطط توسيع نطاقها لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق، يعكس هذا إلتزام الوزارة بتوسيع تأثير هذه التقنية في جميع أنحاء البلاد.

ما هو الهدف من المنظومة الجديدة؟

هدف المنظومة الجديدة هو الحفاظ على حقوق المواطن في الحصول على السلع التموينية الأساسية التي تشمل ما يقرب من 30 صنفًا من السلع، مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاي والجبن، ويمكن للمواطن الحصول على هذه السلع بقيمة الدعم المخصصة له وفقًا لبطاقته التموينية.

وباستخدام المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التي يحصل عليها المواطن دون إمكانية تسجيل سلع أخرى غير مصرفة للمواطن، هذا سيسمح بمتابعة رصيد المنتجات بشكل دقيق وسيمنع أي تلاعب في صرف السلع الغذائية.

تقدم منظومة الصرف التمويني الجديدة تحسينًا كبيرًا في إدارة وتوزيع المقررات التموينية في مصر، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والحد من التلاعب في النظام، وبفضل هذه المنظومة سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع الأساسية بشكل أكثر شفافية وعدالة.

رسائل SMS من التموين للتوعية

تستمر وزارة التموين في تقديم خدمة إرسال رسائل SMS إلى أصحاب البطاقات التموينية، هذه الرسائل تحتوي على قيمة الدعم المخصصة للأفراد وكذلك الرسوم المقررة لدى بقالة التموين، هذه الخدمة تساهم في توعية المواطنين بحقوقهم والتحقق من تفاصيل حساباتهم.