للمطلقات والأرامل.. شقق سكن لكل المصريين 5 فرصة حقيقية للحصول على شقة بمقدم 25 ألف جنيه فقط.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة وأسعار وأماكن الوحدات

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل فرصة للحصول على شقة تمليك بسعر مناسب نظراً لارتفاع الأسعار، نقدم لكم كافة التفاصيل عن شقق سكن لكل المصريين 5 للحصول على شقة تمليك مشطبة بالكامل بميزانية محدودة جدًا، فيما يلي سوف نوضح لكم كل المعلومات عن مشروع شقق سكن لكل المصريين 5 وأسعار الوحدات وأماكن الشقق بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على الوحدة السكنية.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

تبدأ عمليات طرح الوحدات السكنية الجديدة في الربع الأخير من عام 2023 أو مطلع عام 2024.

سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.

من المتوقع تسليم الشقق في فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

لضمان استحقاقك لهذه الفرصة السكنية يجب أن تلتزم بالشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 21 عامًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 51 عامًا.

لأصحاب المعاشات، يجب ألا يتجاوز عمرهم 75 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل.

يجب تقديم إثبات دخل شهري صافي يتراوح بين 2700 جنيه و7000 جنيه، سواء كنت أعزبًا أو متزوجًا.

يجب تقديم مستند إقامة يتناسب مع المدينة المعنية بالوحدة السكنية.

يجب التحقق من عدم وجود المتقدم على قائمة “أي سكور”.

الأوراق المطلوبة لشقق سكن لكل المصريين 5

للحجز والاستحقاق يجب تقديم الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (صالحة).

قسيمة الزواج (إذا كنت متزوجًا).

شهادة ميلاد الأولاد.

مستندات إثبات الدخل مع توضيح الدخل الشهري الصافي.

إذا كنت متزوجًا يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة وإذا لم تعمل يجب تقديم إقرار يفيد ذلك.

إيصال سداد مقدم الحجز ومصاريف التسجيل.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي، ملكيات زراعية أو عقارات أو أراضي، معاش استثنائي).

للأرامل وأصحاب المعاشات

تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات. تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

لمن سبق له الحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي يجب تقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم. تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة إن وجدت.

أماكن الوحدات

يتم توفير الوحدات السكنية في عدة مدن مصرية بما في ذلك:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

بدر.

العبور الجديدة.

برج العرب.

حدائق العاصمة.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون هناك نصيب كبير في الطرح لمدن القاهرة الكبرى.

أسعار الشقق وأنظمة السداد