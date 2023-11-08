أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.. اعرف حصتك الشهرية وانت بتصرف تموينك من الزيت والسكر
يهتم المواطنين بمعرفة أسعار السلع التموينية قبل صرف المقررات التموينية كل شهر، وفي إطار جهود وازرة التموين في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات مخصصة لصرف المقررات الشهرية عبر بطاقات التموين، هذه الخدمات تشمل صرف حصص ثابتة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر لكل مستفيد شهريًا مع إمكانية الاستبدال بسلع أخرى حسب اختيار المستفيد.
حصة الفرد من الزيت والسكر
تبلغ حصة الفرد للزيت والسكر في التموين شهريًا بحد أقصى 4 زجاجات والسكر بحد أقصى 6 كيلو على البطاقة التموينية، وفقًا لتوجيهات الوزارة يحق للمستفيد استبدال هذه الحصص الثابتة بسلع من قائمة المنظومة التموينية التي تضم ما يقرب من 30 سلعة متنوعة تشمل السلع الأساسية والأكثر استخدامًا بين الأسر المصرية.
صرف السلع خلال شهر نوفمبر
في إطار صرف حصص شهر نوفمبر من المقررات التموينية، يتم صرف سلع الزيت والسكر للمستفيدين عبر منافذ الوزارة بأسعار محددة، حيث بلغ سعر الزيت 30 جنيهًا للزجاجة الـ800 مل، وسعر السكر 12.60 جنيه للكيلو.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى تقديم خدمات تموينية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستوى المعيشة، من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمتنوعة بما يتيح للمستفيدين اختيار الأنسب لهم.
أسعار السلع التموينية
تعد السلع التموينية أحد العوامل الأساسية في حياة المواطنين في مصر حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة متنوعة من السلع بأسعار محددة لضمان إمداد مستمر وميسر للاحتياجات الأساسية، وإليك قائمة بأسعار السلع المتاحة ضمن المنظومة التموينية:
- سكر معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيه.
- دقيق معبأ (1 كجم) بسعر 18.00 جنيه.
- مكرونة (800 جم) بسعر 13.00 جنيه.
- مكرونة (400 جم) بسعر 6.5 جنيهات.
- عدس مجروش (500 جم) بسعر 21 جنيه.
- فول معبأ (500 جم) بسعر 9.00 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مسلى صناعي (800 جم) بسعر 36 جنيه.
- شاي ناعم (40 جم) بسعر 5 جنيهات.
- صلصة (300 جم) بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرام) بسعر 18 جنيه.
- مربى (أنواع، 350 جرام) بسعر 16 جنيه.
- جبنة تتراباك (250 جم) بسعر 7.50 جنيهات.
- جبن أبيض (وزن 125 جرام) بسعر 4.5 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك (800 جم) بسعر 25 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي (800 جم) بسعر 16 جنيه.
- صابون غسيل (125 جم) بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت (125 جم) بسعر 7.50 جنيهات.
- لبن جاف (125 جم) بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% (900 مللي) بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام (300 جم) بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جم) بسعر 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل الأواني (80 جم) بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز (أنواع مختلفة) بأسعار متنوعة.
- بسكويت تومورو (أنواع) بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت بوو (أنواع) بسعر 3.75 جنيهات.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرام) بسعر 3.75 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جم) بسعر 4 جنيهات.