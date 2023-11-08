رسمياً زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد وفقاً لقانون التأمينات.. اعرف كل التفاصيل حالاً

في خطوة جديدة وتأكيدية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات أقر قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 زيادة مرتقبة في المعاشات لعام 2024، يتمثل هذا التعديل في تطبيق زيادة تصل إلى 15% اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام وفقاً لقانون التأمينات، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذه الزيادة ومتى يتم تطبيقها.

موعد زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات من المقرر بدء تنفيذ الزيادة الجديدة في المعاشات في الأول من يوليو القادم عام 2024، هذه الزيادة تأتي في إطار الالتزام السنوي بتعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

قرارات إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية

وفي سياق متصل أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاستثنائية خلال الفترة الماضية لمعالجة آثار غلاء المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وتأثرًا بالتحديات الاقتصادية، تضمنت هذه القرارات زيادة الدعم المالي لمستفيدي معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% والتي تستهدف ما يقارب من 5 مليون أسرة.

كما تضمنت أيضاً هذه السلسلة مجموعة أخرى من الإجراءات أيضًا وتعديلًا في المنح الاستثنائية الممنوحة لأصحاب المعاشات، حيث تم مضاعفة قيمتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بهدف تخفيف العبء المالي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

الجهود المستمرة لرفع مستوى المعيشة

تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة الجهود الحكومية المستمرة لرفع مستوى المعيشة ودعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، تعكس هذه الخطوات التزامًا جادًا بدعم ورعاية الفئات الضعيفة وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وبهذه الإجراءات الجديدة يظهر الالتزام الحكومي المستمر بدعم المواطنين وتعزيز الأسر الأكثر من خلال زيادة المعاشات مما يعكس الرعاية الحقيقية لمستقبل مستدام وأفضل للمجتمع.