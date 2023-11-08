اشتري فراخ وخزنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تظل أسعار الدواجن مستقرة إلى حد كبير في تلك الفترة وعلى أسعار مرتفعة وهو ما يجعل الكثير من المستهلكين والعاملين في مجال صناعة الدواجن متابعين لكافة المتغيرات السعرية الطارئة على السلالات الداجنة، حيث تعلن بورصة مصر المحلية وبشكل مستمر عن آخر مستجدات الأسعار الحالية لكل نوعيات الدواجن، ولذلك نستعرض من خلال المقال أهم المعلومات عن سعر الكيلو من الدواجن الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مع متابعة التوقعات السعرية لها يوم غد.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

الدواجن من جميع سلالاتها في أسواق مصر المحلية تعد من أكثر أنواع اللحوم البيضاء المستهلكة بشكل كبير في كافة المناطق والسوق الاستهلاكية ومنافذ البيع وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في كافة المؤشرات السعرية لكل أنواع الدواجن إلا أن الكثير من المستهلكين مقبلين على شراء مختلف الأنواع منها وإليكم توقعات أسعار الدواجن خلال تلك الفترة وخلال الساعات المقبلة ليوم غد الأربعاء 8 من نوفمبر 2023 م.

سعر الدواجن الحمراء والبيضاء

تستقر تكلفة وسعر شراء الكيلو من الدواجن الحمراء اليوم على مبلغ 96 جنيه مصري، وهو السعر المتوقع حتى يوم غد الأربعاء، وتسجل أسعارها في المزرعة ما بين 90 و92 جنيه مصري، وسعر الكيلو من الدجاج الأبيض ما بين 73 ويتوقع أن يسجل غدا قيمة من 73 وحتى 74 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

تتوفر أنواع من الدواجن الأمهات بتكلفة سعرية للكيلو تقدر بنحو 60 جنيه في البورصة وهو السعر الحالي لها في المزارع، ويصل السعر الحالي في السوق المحلية ما بين 65 و67 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متوفر في الأسواق المصرية والمحلات بسعر 117 جنيه مصري، وفي المزرعة السعر يسجل للكيلو 110 جنيه مصري، وتلك التكلفة السعرية هي المتوقعة حتى يوم غد الأربعاء 8 من نوفبر 2023.

سعر كرتونة البيض اليوم

من المعروف أن الأسعار الحالية للدواجن مستفقرة وكذلك تعتبر أسعار كرتونة البيض مستقرة ويتوقع لها غدا أن تسجل الأسعار الآتية سعر الطبق من البيض الأبيض 123 جنيه، وسعر طبق البيض الأحمر 125 جنيه مصري وسعر طبق البيض البلدي 142 جنيه مصري.