القنوات الناقلة مباراة آرسنال و إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

بدأ الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يكثفون عمليات البحث عن القنوات الناقلة مباراة آرسنال و إشبيلية في دوري أبطال أوروبا التي تشهد منافسات قوية، لذلك يحرص الجمهور المشجع لمتابعة أحداث اللقاء بين الفريقين، انطلق دوري أبطال أوروبا منذ عدة أسابيع وكانت افتتاحية البطولة قوية للغاية وتمكنت الكثير من الفرق أن تخوض منافسات قوية لتحقيق الفوز، فريق أرسنال أصبح في تقدم كبير على المستوى العامة، وهو الفريق الأعلى في رصيد النقاط في الدوري الإنجليزي.

حيث استطاع أن يحتل الترتيب الأول في مجموعة في بطولة دوري أبطال أوروبا وتمكن من حصد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، كما أصبح فريق إشبيلية يحتل الترتيب الثالث في المجموعة B برصيد نقطتين فقط بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة،اليوم ننشر لكم عبر الفقرات التالية من المقال القنوات الناقلة مباراة آرسنال و إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة مباراة آرسنال و إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق آرسنال أن يحقق الفوز على نظيره إشبيلية في اللقاء السابقة وتنتهي المباراة بنتيجة إيجابية لصالح آرسنال 2-1، ومن المقرر أن يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة بي ان سبورت 3 والذي يعلق فيها أحمد البلوشي والآن يمكنكم ضبط القناة الآن على الجهاز للاستمتاع بمتابعة اللقاء وتأتي رموز التردد على النحو التالي

القمر الصناعي نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 2/3 معدل الترميز 27500

موعد مباراة آرسنال وإشبيلية

اليوم الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر الجاري 2023 وبعد عدة ساعات قليلة سوف يلتقي فريق آرسنال أمام نظيرة إشبيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الفريقين على أرضية إستاد الإمارات في ظل حضور عدد كبير من جماهير الفريقين، وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء بشكل رسمي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية