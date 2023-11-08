استقبلها الآن” تردد قناة ماجستيك سينما الجديد 2023 على نايل سات
تردد قناة ماجستيك سينما
تعتبر قناة ماجستيك سينما واحدة من أشهر القنوات داخل الوطن العربي والتي تقوم بعرض الافلام الأجنبية والعربية وذلك للعمل على نيل اعجاب مشاهديها من خلال تنوع المحتوى الذي تقدمه القناة وكان قد تم تغيير تردد قناة ماجستك، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص تردد قناة ماجستك سينما الفراشة الجديد 2023 والذي سوف نتعرف عليه في السطور التالية وطريقة تثبيت القناة على الجهاز الخاص بك مع مميزات القناة، فتابعوا معنا.
تردد قناة ماجستيك سينما
تقوم قناة ماجستك سينما بتقديم باقة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الأجنبية والعربية سواء كانت قديمة أو حديثة بشكل مجاني ولذلك نجد أن العديد من الناس يرغبون في معرفة تردد تلقائي القناة لمتابعتها ومشاهدة الأفلام بشكل حصري، وسوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة ماجستيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
- تردد القناة: 10876.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل ترميز: 27500
- معدل تحديث الخطأ: ⅚.
- تشفير: قناة مجانية
- اسم القناة: Majestic cinema.
تردد آخر لقناة ماجستيك سينما
- التردد: 12562.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ¾
- التشفير: مجانى
- اسم القناة: Majestic.
مميزات قناة ماجستيك سينما
هناك بعض المزايا التي تميز قناة ماجستك سينما والتي تجعلها مختلفة عن غيرها من القنوات الأخرى ويتابعها العديد من الأشخاص في كل مكان ويبحثون بشكل متكرر عن التردد الجديد الخاص بها سوف نتعرف فيما يلي على بعض مميزات تلك القناة:
- أهم مزايا قناة ماجستيك سينما أنها مجانية وغير مشفرة أي لا تحتاج الى دفع مبالغ مالية أو مصاريف اشتراك لتثبيتها على الجهاز الخاص بكل شخص.
- كما أنها تقدم محتوى متنوع سواء من خلال الأفلام العربية أو الأجنبية التي تكون بتقديمها مما ينال على اعجاب المشاهدين.
- لا تقوم القناة بتقديم الإعلانات الطويلة المزعجة والتي تغضب المشاهدين.