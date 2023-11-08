استقبلها الآن” تردد قناة ماجستيك سينما الجديد 2023 على نايل سات

تردد قناة ماجستيك سينما

تقوم قناة ماجستك سينما بتقديم باقة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الأجنبية والعربية سواء كانت قديمة أو حديثة بشكل مجاني ولذلك نجد أن العديد من الناس يرغبون في معرفة تردد تلقائي القناة لمتابعتها ومشاهدة الأفلام بشكل حصري، وسوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة ماجستيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 10876.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

معدل تحديث الخطأ: ⅚.

تشفير: قناة مجانية

اسم القناة: Majestic cinema.

تردد آخر لقناة ماجستيك سينما

التردد: 12562.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ¾

التشفير: مجانى

اسم القناة: Majestic.

مميزات قناة ماجستيك سينما

هناك بعض المزايا التي تميز قناة ماجستك سينما والتي تجعلها مختلفة عن غيرها من القنوات الأخرى ويتابعها العديد من الأشخاص في كل مكان ويبحثون بشكل متكرر عن التردد الجديد الخاص بها سوف نتعرف فيما يلي على بعض مميزات تلك القناة: