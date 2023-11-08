اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 كشوفات pdf عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، مازال هناك الكثير من المواطنين في انتظار الإعلان عن باقي كشوفات الدفعة السادسة التي أكدت بعض المصادر أنها الدفعة الأخيرة، تصل قيمة الرواتب للرعاية الاجتماعية من 250 وحتى 350 دينار عراقي وفقاً لما صرح به محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، كما كشفت بعض المصادر الساعات الماضية أن أن الوزارة قد تستعد من الآن لشمول فئة جديدة من الفئات الأكثر استحقاقاً للإنضمام إلى الرعاية الاجتماعية، وأكد الدكتور أحمد الأسدى أن الوزارة تقوم بجهد كبير كي تمنح الفئات المستحقة حقوقهم من الدعم لرفع العبء عنهم، واليوم خلال التقرير التالي من المقال ننشر لكم كيفية الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

يترقب المواطنين من جميع المحافظات العراقية رفع باقي كشوفات الدفعة السادسة، ولذلك أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عملية الرفع مازالت مستمرة ولن يتبقى سوى جزء بسيط لم يتم الإعلان عنه لكن قريباً جداً تنتهي عمليات الرفع ويتم تحديد المواعيد المحدد لصرف المستحقات، كما أكدت الوزارة في تصريح جديد أن نهاية شهر نوفمبر الجاري يتم الإعلان عن الأسماء المشمولين بالدفعة السابعة وتبدأ عمليات التسجيل بها خلال الساعات القليلة القادمة وفقاً للشروط المعلن عنها وهي المتقدمين أصل الجنسية العراقية والغير مستفيدين من الوجبات السابقة ولا يمتلكون أي سجلات تجاري.

كيفية الحصول على اسماء الدفعة السادسة 2023

بخطوات بسيطة وبدون مجهود من خلال الإنترنت تحصلون على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند اتباع ما يلي: