موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 72 لشهر نوفمبر وما هي شروط التسجيل للعزاب وكيفية الاستعلام عن الأهلية

ينتظر العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بشغف موعد إيداع الدفعة الـ72 المخصصة لشهر نوفمبر الجاري، وفي إعلان أصدره البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تم الكشف عن نتائج الأهلية وموعد إيداع حساب المواطن للدفعة 72 الخاصة بشهر نوفمبر الجاري.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر نوفمبر 2023

وفقًا للإعلان الخاص بالبرنامج، فمن المقرر إيداع الدفعة المخصصة لشهر نوفمبر 2023 يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 والذي يوافق 25 ربيع الثاني 1445 هجريًا، ومن المعروف أن إيداع راتب حساب المواطن يتم في العادة اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن يصادف هذا اليوم عطلة أسبوعية، فتم تبكير يوم الصرف يوم واحد ليصبح يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة.

يعد برنامج حساب المواطن مبادرة هامة لدعم المواطنين في المملكة وتأكيداً على إلتزام البرنامج بالشروط والتواريخ المحددة يعزز الثقة والشفافية في عملية تقديم الدعم المالي للفئات المستحقة.

طريقة الاستعلام عن الأهلية

لمعرفة نتائج الأهلية يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن .

. تسجيل الدخول في الحساب باستخدام اسم المستخدم ورقم السر.

اختيار خيار الأهلية من الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض نتائج الأهلية على صفحة منفصلة.

شروط حساب المواطن للعزاب

ينص برنامج حساب المواطن للعزاب على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم وتشمل الآتي: