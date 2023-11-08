استقبل تردد قناة الهوية 2024 اليمنية الجديد لمتابعة المباريات

تُعد قناة الهوية اليمنية 2024 الجديدة واحدة من المحطات التلفزيونية التي تقدم ميزات مبهرة لمشاهديها، حيث تمثل واجهة جديدة لعالم البث التلفزيوني في اليمن، فبعد أن أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم، أصبحت وجهة مفضلة للجماهير وعشاق كرة القدم في اليمن، ما يميز هذه القناة هو توفيرها لمحتوى متنوع ومثير دون الحاجة لدفع أي اشتراكات، يُمكن لمتفرجي القناة الاستمتاع بأبرز الأحداث الرياضية والبرامج الترفيهية والإعلامية، مما يجعلها وجهتهم الأولى لمتابعة أحداث كأس العالم.

تردد قناة الهوية اليمنية 2024

يُمكنك متابعة قناة الهوية اليمنية على التردد الجديد 2024 لمتابعة المباريات وبرامجها عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك وفق الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11099.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة الهوية اليمنية HD نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 6/5.

ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة الهوية اليمنية

لضبط جهاز الإستقبال والإستمتاع بتردد قناة الهوية اليمنية 2024 الجديد لمتابعة المباريات، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بالنقر على زر “القائمة” في جهاز التحكم الخاص بك.

اختر “قائمة التركيب” من القائمة الرئيسية.

اختر “كتابة تردد جديد” لإضافة التردد الجديد.

قم بكتابة التردد الذي تم ذكره في الفقرة السابقة: 11099.

ثم، قم بضبط معدل الترميز على 27500.

اختر الاستقطاب “أفقي”.

ضبط معامل التصحيح على 6/5.

بعد إدخال هذه الإعدادات، انتقل إلى خيار البحث أو البحث عن القنوات.

انتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات ويتم العثور على قناة الهوية اليمنية.

أخيرًا، احفظ النتائج لتتمكن من الوصول إلى قناة الهوية اليمنية بسهولة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قد ضبطت جهاز الاستقبال بنجاح على تردد قناة الهوية اليمنية وستكون قادرًا على متابعة المباريات وبرامجها بسهولة.

ميزات قناة الهوية اليمنية

توفر قناة الهوية اليمنية العديد من الميزات للمشاهدين، منها:

حصول القناة على حقوق بث مباريات كأس العالم.

مشاهدة المباريات والبرامج دون الحاجة لدفع اشتراك.

تقديم برامج ممتعة وحصرية.

تحديث مستمر وتطوير البرامج.

برامج قناة الهوية اليمنية

قناة الهوية اليمنية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات مختلفة، إليك بعض أبرز برامج القناة:

برنامج “Ninth and People”.

برنامج “الظاهرة الثالثة”.

برنامج “الظاهرة العاشرة”.

برنامج “Hum and Hope”.

برنامج “Without Politics”.

برنامج “الأخبار والعلوم”.

برنامج “يمن كافيه”.