تردد قناة atv التركية الجديد الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135

يبحث الكثير من عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس عن تردد قناة atv التركية التي تقوم بعرض هذا المسلسل من أجل متابعته، كما أن هذه القناة حظيت بشعبية كبيرة وفي فترة قصيرة استطاعت تحقيق نسب عالية من المشاهدات نتيجة عرضها مسلسل قيامة عثمان الذي حاز على إعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة atv التركية 2023 قيامة عثمان الجزء الخامس

يوجد تردد خاص بقناة atv من أجل تحميلها على الرسيفر ومشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس وهذا التردد هو

تردد القناة هو 10796

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

ضبط تردد قناة ATV التركية

يمكنك ضبط تردد قناة atv التركية التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس وخاصة أن له العديد من المشاهدين والمتابعين في كل مكان حول العالم ويمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات الآتية

● اختيار زر القائمة الرئيسية أو الإعدادات عن طريق جهاز التحكم عن بعد

● اختر قائمة التركيب من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية

● الضغط على خيار التثبيت اليدوي.

● الضغط على قائمة الأقمار الصناعية ثم تحديد القمر الصناعي الخاص بتردد القناة.

● قم بكتابة بيانات القناة بشكل دقيق والتي تتمثل في التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز في الأماكن المخصصة لها.

● قم في النهاية بالضغط على خيار التثبيت، ثم على خيار تم لتنزيل القناة على الرسيفر وسوف تجد كلمة تمت عملية تثبيتها بنجاح.