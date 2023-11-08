وظائف بنك مصر 2023.. توظيف فوري ومرتب حلو والشغل بالبدلة على المكتب لحديثي التخرج

عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر الموقع المعروف “لينكد إن” تم الإعلان عن وظائف بنك مصر 2023، حيث وظائف خالية في مختلف الفروع كوظيفة مدير للمبيعات، وهذا يأتي ضمن إطار البنك في توفيره للعديد من فرص العمل للشباب وخصوصًا من حصلوا على مؤهلات عالية، تفاصيل هامة بشأن هذه الوظائف.

وظائف بنك مصر 2023

من خلال الإعلان الرسمي الأخير للبنك تبين كل الشروط والمسؤوليات والتي يجب أن تتوافر في المتقدم الراغب في الالتحاق بهذه الوظيفة، حيث وظيفة مدير مبيعات، وتأتي تفاصيل الوظيفة على النحو التالي:

شروط العمل ببنك مصر

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة بالبكالوريوس من داخل جامعة معتمدة وبتقدير عالي.

ينبغي أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات “خبرته 13 سنة مثلاً”.

يجب أن يُجيد اللغة العربية وأيضًا الإنجليزية حديثًا وكتابة.

ينبغي أن يمتلك المتقدم خبرة بخدمات الأعمال والقطاعات المالية لا تقل عن سبع سنوات.

يجب أن يكون المتقدم مُلمًا بكل منتجات الورق المالي وصناديق الاستثمار وجميع خدمات الحفظ.

ضرورة امتلاك مهارة في تخطيط الأعمال وإدارة الأعمال.

يجب أن يكون المتقدم قادر على التفاعل مع كل الموظفين والعملاء والزملاء في العمل.

التقديم على وظائف بنك مصر 2023

في حالة إن توافرت بك الشروط السابقة ومتوفر لديك مهارات تُساعدك على العمل والالتحاق بهذه الوظيفة، فعليك التقديم كالتالي: